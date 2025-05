Les reines du shopping J1 : Stylée avec une pièce rock

Diffusé le 13/11/2017

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont : - Vanessa, 34 ans, créatrice de mode et plusieurs fois couronnée Reine de beauté, se lancera dans sa journée shopping avec une certaine appréhension quant au thème imposé. L'extravagante Vanessa, fan de contes de fées, dénichera-t-elle la tenue parfaite pour être stylée avec une pièce rock ? - Marylin, 25 ans, jolie brune au style pin-up, va tenter de se mettre au diapason avec le thème tout en gardant son allure rétro glamour. Mais le showroom et Cristina Cordula ne tomberont pas sous le charme de ses essayages ! Les voyants passeront-ils au vert lors de son défilé ?- Catherine, 42 ans, comédienne déjantée, se glissera dans la peau de plusieurs personnages lors de ses passages dans les boutiques parisiennes. Son humour amusera ses concurrentes et Cristina, mais pas vraiment ses choix de tenues… - Lydia, 28 ans, étudiante en marketing et bloggeuse mode, a tout de la candidate redoutable au premier abord… Très à l'aise pour critiquer ses concurrentes, Lydia se montrera moins confiante pour composer la tenue idéale censée la rendre stylée avec une pièce rock. Son look final sera-t-il approuvé par ses rivales et Cristina ? - Karima, 35 ans, fan de mode à la crinière sauvage, est une maman dans le coup. Affichant un style sportswear et décontracté, elle n'hésitera pas à changer ses habitudes vestimentaires pour entrer de plain-pied dans la compétition. La lionne Karima fera-t-elle sensation sur le catwalk ? Vanessa, Marylin, Catherine, Lydia et Karima devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Stylée avec une pièce rock » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !