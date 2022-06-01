Les rois de la glisse 2 Les rois de la glisse 2

Diffusé le 22/10/2017

Après avoir remporté une compétition de surf dans les îles chaudes, le manchot Cody Maverick se lance un nouveau défi. Il convainc une équipe de passionnés de grosses vagues, connus sous le nom des Hang 5, de le laisser les accompagner, pour un voyage en direction d'un mystérieux lieu idéal pour surfer : les Tranchées. Les plus grandes vagues du monde les y attendraient. Mais Cody découvre que la vie calme qu'il quitte est en fait bien plus héroïque que n'importe quelle démonstration de surf...