Les rois de la réno S2 E8 - Nid de poule

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Diffusé le 21/10/2017

Tarek a trouvé une maison à Torrance, un secteur coté en Californie, en vente à découvert pour 590 000 dollars. Elle fait 200 m², dispose d'une parcelle de jardin de 750 m² mais, datant des années 20, elle pourrait cacher plein de défauts... En effet, les anciens propriétaires avaient la manie de tout garder, la décoration est vieillote, la cuisine et une salle de bain sont à refaire entièrement et la grange à démolir. Cette maison a du potentiel mais les travaux s'élèvent à 40 000 dollars...