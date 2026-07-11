Les rois de la réno S1 E7 - Pari risqué

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Tarek et Christina ont trouvé une maison située à Whittier, provenant d'une saisie, mais non vendue lors de précédentes enchères. Avant de faire une offre, ils la visitent avec leur entrepreneur Israel afin d'estimer le budget travaux et font aussi appel à Jesse Escalera, un paysagiste, pour mettre en valeur le terrain. Tarek n'a pas d'autre choix que de demander à sa mère des fonds pour effectuer les travaux. Mais avec un budget déjà dépassé, Israel leur annonce encore une très mauvaise nouvelle...