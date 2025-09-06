Les rois de la réno S8 E17 - Acheter les yeux fermés

Diffusé le 24/10/2020

Tarek appelle Christina car il a trouvé une rénovation à Lakewood. Christina n'étant pas disponible, il propose à son ami Robert Drenk de s'associer avec lui dans ce projet. La maison dispose de trois chambres et une salle de bain, pour une superficie de 100 m². Il s'agit d'une vente successorale et les acheteurs doivent acquérir le bien en l'état, sans le visiter. Tarek et Robert n'ont pas d'autre choix que d'avancer à l'aveugle et ne vont pas être au bout de leurs surprises !