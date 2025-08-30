Les rois de la réno S8 E14 - Faire tomber les murs

Diffusé le 18/04/2020

Tarek et Christina visitent une maison de 210 m² à Yorba Linda avec trois chambres et deux salles de bain. Achetée 740 000 dollars, cette maison comporte une piscine qui est un véritable atout mais toute la décoration, datant des années 80, est à refaire. Comme le quartier est huppé avec des acheteurs exigeants, Christina veut des finitions haut de gamme. Tarek et Christina veulent démolir le mur en brique séparant la cuisine de la pièce à vivre, ce qui va lourdement alourdir leur budget…