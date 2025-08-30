Les rois de la réno S8 E13 - Grosse réno, gros soucis

Diffusé le 18/04/2020

Tarek et Christina se lancent un nouveau défi : une maison à Anaheim de 270 m², un chantier deux fois plus grand que d'habitude ! Achetée 700 000 dollars, toute la maison est cloisonnée, ce qui va leur coûter une petite fortune en démolition. Jeff, leur entrepreneur, estime le coût des travaux à 130 000 dollars pour la rénovation de la maison, la toiture et l'allée, mais sans inclure la démolition des murs. À cela, s'ajoutent 10 000 dollars pour déraciner un arbre et 30 000 dollars pour le bardage du toit, de quoi plomber le budget pour ce projet d'envergure !