Les rois de la réno S8 E10 - Ne jamais se fier aux apparences

Lire la vidéo

Diffusé le 04/04/2020

Tarek et Christina se rendent à Fullerton, en Californie, pour un bien de 158 m² comprenant quatre chambres et deux salles de bain. Achetée pour 565 000 dollars, la maison est sombre et les murs sont fissurés, tout comme les dalles du jardin. Après une première estimation des travaux par Jeff, leur entrepreneur, Tarek et Christina doivent faire intervenir un ingénieur de structure pour estimer le coût de démolition de la cheminée et d'un mur porteur, ce qui pourrait faire exploser leur budget…