Les rois de la réno S8 E16 - Regarder dans le rétro

Diffusé le 02/09/2021

Tarek visite une maison à Newport Beach de 195 m², disposant de trois chambres et trois salles de bain, qu'il achète 900 000 dollars. Tarek fait appel à Jeff pour estimer le budget rénovation. Après la visite d'un bien dans le quartier vendu 1 400 000 dollars, Tarek voit les choses en grand et confie la rénovation du jardin à Jesse Escalera et la décoration d'intérieur à Darcy pour mettre toutes les chances de son côté. Mais il apprend que la maison mise en vente est toujours sur le marché et qu'il y a 5 autres maisons en vente dans le quartier !