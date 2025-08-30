Les rois de la réno S8 E15 - Une affaire tombée du ciel

Diffusé le 17/10/2020

Tarek reçoit l'appel de Pete De Best, son associé. Ce dernier a trouvé une maison de 223 m² avec quatre chambres et deux salles de bain à Yorba Linda. Il souhaiterait s'associer avec Tarek et Christina pour ce projet. Après la visite, Tarek et Christina veulent remettre la maison entière au goût du jour mais Pete voudrait éviter au maximum les dépenses pour faire plus de profit. Tarek demande l'aide de Jeff pour estimer le coût des travaux afin de connaître sa marge de manœuvre.