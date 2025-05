Les rois des colis perdus Émission 6

Diffusé le 26/12/2024

Trois binômes d'acheteurs experts se lancent dans une chasse effrénée pour dénicher les meilleures affaires parmi des colis mystères. Leur objectif ? Maximiser leurs profits en misant sur leur intuition, leur expérience et leur esprit d'équipe. Chaque duo va devoir sélectionner et peser avec précision des colis dont ils ignorent le contenu lors de « la chasse aux colis ». Puis, ils vont s’affronter à travers des palettes encore plus volumineuses, « les palettes mystères », espérant trouver des trésors cachés pour faire exploser leurs gains. Le binôme qui saura le mieux négocier, analyser et dénicher les objets à forte valeur pourra prétendre au titre de roi des colis. Entre tensions, négociations et surprises, qui sortira vainqueur de cette course contre la montre pour décrocher les meilleures affaires ?