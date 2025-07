Les rois du rangement S2 E10 - Un couple en détresse

Michelle et Denis habitent dans un trois pièces avec leurs deux enfants. Lors de sa deuxième grossesse, Michelle a eu d'énormes complications et n'étant alors plus en mesure de s'occuper de l'appartement, le couple s'est laissé submerger par un désordre incontrôlable. Melissa, la sœur de Michelle, a donc décidé de faire appel à Peter, Cherie et Lucas pour leur venir en aide.