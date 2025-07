Les rois du rangement S2 E6 - Invasion de jouets

Caroline et Adrian, parents de deux jeunes enfants, ont accumulé des objets, des affaires et des jouets qui encombrent leur maison, à tel point qu'ils n'osent plus recevoir d'invités chez eux. L'équipe va faire place nette et rénover leur espace de vie.