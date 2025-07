Les routes les plus dangereuses du monde Argentine : coup de chaud sur la route du diable

Lire la vidéo

À 11 000 km des côtes françaises, l’Argentine et ses paysages à couper le souffle. Grand comme 6 fois la France, le pays est connu pour son tango, son équipe de foot et ses fameux cowboys argentins, les Gauchos. Mais l’Argentine, c’est aussi l’un des pays les plus dangereux du monde en matière de sécurité routière. Dans cet État de près de 46 millions d’habitants, plus de 6 000 personnes ont perdu la vie sur la route en 2021. Rapportés au nombre d’habitant, c’est 3 fois plus qu’en France ! Son axe routier le plus dangereux : la Route 40 ou « Ruta del Diablo ». Longue de 5 000 km et longeant la cordillère des Andes, elle relie le pays du Nord au Sud. Si elle offre aux conducteurs des décors sublimes, la « Ruta 40 » est un véritable enfer pour ses usagers. On y compte plus de 15 000 victimes par an et plus d’une cinquantaine d’accidents quotidien. En cause : des infrastructures vétustes, des portions de routes non bétonnées mais surtout, des usagers aux comportements plus que dangereux. Outre les dépassements risqués et autres excès de vitesses fréquents, de nombreuses courses illégales sont organisées sur la Route 40. On les appelle les Picadiña : des rangs de motards lancés à vive allure, au mépris de leur propre sécurité et celles des autres conducteurs. Autre problème en Argentine : le nombre d’épaves roulantes. Plus d’un véhicule argentin sur 3 ne serait plus aux normes et beaucoup sont ceux qui roulent avec des freins, des suspensions ou encore des phares défectueux. Un phénomène qui s’explique par le fait que les contrôles techniques ne sont pas obligatoires partout dans le pays. Pire encore, près de 20 % des automobilistes argentins conduiraient sans permis. C’est presque 10 fois plus que dans l’Hexagone ! Face à ces comportements à risque, les accidents se multiplient. Pour tenter de limiter la casse, la police argentine tente tant bien que mal de faire respecter le code de la route. Mais, entre tentative de corruption et refus d’obtempérer, la tâche est ardue pour les forces de l’ordre. Du côté des victimes de la route, ce sont les pompiers qui se mobilisent. En Argentine, ces hommes d’action sont des volontaires. Des membres de la société civile décidés à donner de leur temps pour sauver des vies. À l’instar des Bomberos de la caserne de Luan de Cuyo, au sud de la ville de Mendoza, capitale viticole de l’Argentine. Disposant de peu de moyens, ils sont aidés par des associations de pompiers français qui leur fournissent, en plus de leur expertise, du matériel adapté.