Les routes les plus dangereuses du monde

Diffusé le 15/03/2023

Los Angeles est la ville la plus étendue des États-Unis, avec les réseaux routiers les plus fréquentés du pays devant le Texas. Ici, chaque année, c’est plus de 55 000 accidents signalés, un toutes les 3 minutes. Des accidents aux conséquences parfois tragiques, comme le carambolage de Windsor Hills, le plus gros de ces 10 dernières années à Los Angeles. Nous avons pu suivre les ambulanciers de la plus grosse compagnie de Los Angeles dont Bernie, père de 2 enfants et ambulancier depuis plus de 15 ans. À ses côtés, ce sont plus de 400 ambulanciers qui se relayent 24h/24 pour porter secours aux victimes de la route. Depuis quelques années, Los Angeles est aussi devenue la capitale des « take over » : des rassemblements de voitures qui consistent à prendre d’assaut plusieurs intersections de la ville pour effectuer des « donuts », des dérapages circulaires que les adeptes enchaînent seuls ou à plusieurs au mépris de toutes les règles de sécurité. Grâce à Tanner Scott, influenceur californien, nous avons pu assister à l’un de ces rassemblements.