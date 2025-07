Les routes les plus dangereuses du monde Mexique, descente en enfer sur l’autoroute du soleil

Diffusé le 22/03/2023

C’est la route qui fait rêver tous les habitants de Mexico : la route qui va vers le soleil, vers le sud, vers l’océan Pacifique... vers le port mythique d’Acapulco. L’autoroute Mexico-Cuernavaca, premier segment vers Acapulco, est parmi les plus chargées du pays, avec 28 000 passages par jour en moyenne. C’est là que se trouve le virage de la mort, connu dans tout le pays. Un véritable tombeau à ciel ouvert. En 2019, il y a eu dans ce seul virage 64 accidents et 25 morts. Malgré ces terribles chiffres, les motards imprudents continuent à faire régulièrement la course sur ce tronçon d’autoroute, au détriment de la sécurité des automobilistes mais aussi de la leur. Ainsi, 7 d’entre eux ont perdu la vie le 15 août 2021. Le danger est présent en surface mais aussi sous terre. Car cet axe est sujet à un phénomène naturel rare : les socavones. Des trous de plusieurs mètres de diamètre et de profondeur qui apparaissent tout d’un coup par de brusques affaissements. Autre fait fréquent sur cet axe routier, les braquages. En 2019, des bandits armés ont bloqué les voies et ont braqué un à un des dizaines d’automobilistes. Tout au long de ces 380 kilomètres d’autoroute, nous serons accompagnés par la Croix-Rouge qui intervient sur les accidents. Nous serons également aux côtés de la police qui tente de lutter contre le crime organisé, mais qui est souvent accusée de corruption. Enfin, nous partagerons le quotidien des Mexicains pour lesquels l’autoroute du soleil est devenue l’autoroute de la mort.