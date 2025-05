Les Schtroumpfs La grande récolte des Schtroumpfs

Bulruche le Crapaudémon panique parce que la récolte de limons est ratée et il capture le Schtroumpf Paysan, le plus grand expert d'agriculture du monde, pour résoudre ses problèmes. Le Schtroumpf Paysan installe un système d'irrigation et sauve l...