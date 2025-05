Les Schtroumpfs L'Amulette du Toujours-Bien

Lire la vidéo

Comme son nom l'indique, le Schtroumpf Maladroit n'a jamais été le plus vif, le plus habile ou même le plus malin des Schtroumpfs. Mais lorsque l'enchanteur Homnibus lui fait cadeau de l'Amulette du Toujours-Bien, la situation se modifie du tout a...