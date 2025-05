Les Schtroumpfs Les crêpes du Schtroumpf Gourmand

Cette fois, Gargamel va attraper les Schtroumpfs, il en est certain ou presque. Mais son désir de vengeance est paradoxalement aidé par les fameuses crêpes du Schtroumpf Gourmand, qui sont plus légères que l'air et emportent les Schtroumpfs.