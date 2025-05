Les secrets des chefs Alléno nouveau roi d’Angleterre

Diffusé le 02/04/2025

Comme d’autres grands cuisiniers français avant lui, il a répondu à l’appel de Londres. Yannick Alléno a ouvert en juin 2023 sa toute première adresse dans la capitale britannique. Le chef français aux quinze étoiles Michelin a pris ses quartiers au sein d’un hôtel de luxe situé en bordure de Hyde Park en plein centre-ville. C’est dans ce cadre prestigieux qu’il décline une formule avec laquelle il a déjà rencontré le succès à Paris et à Monaco : une cuisine ouverte sur la salle et des plats aux influences internationales sublimés par le savoir-faire de celui qui est unanimement reconnu comme l’un des plus grands chefs au monde. Yannick Alléno nous a ouvert les coulisses de ce projet auquel il a consacré de longs mois en parallèle de son grand combat pour la sécurité routière. En mai 2022, le chef a en effet été endeuillé par la mort d’un de ses fils, Antoine, 24 ans, fauché sur son scooter en plein Paris par un chauffard sous l’emprise de l’alcool et de la drogue.