Les secrets des chefs Buffets à volonté : toujours plus !

Manger au restaurant, une passion française qui ne se dément pas… ou presque ! Ces derniers mois avec l’inflation, vous êtes nombreux à y regarder à deux fois. Et à vous tourner vers des établissements bon marché. Une situation qui profite notamment aux buffets à volonté. Leur nombre a explosé ces dernières années. Figure de proue de ce marché, les établissements XXL centrés autour de la nourriture asiatique. Ils proposent des dizaines de plats différents pour moins de vingt euros. La seule limite est celle de votre estomac. Mais des concepts plus spécialisés voient également le jour : steakhouse, pâtes et pizza ou formule gastronomique... Il y en a désormais pour tous les goûts.