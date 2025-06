Les secrets des chefs Ces Français qui nourrissent New York

Diffusé le 11/06/2025

Et si la capitale de la gastronomie française n'était pas Paris mais… New York ? « Big Apple », son surnom, voit exploser des nouveaux talents formés en France et prêts à satisfaire l’appétit de cette mégalopole américaine. Des chefs, des pâtissiers, des boulangers, des œnologues, des producteurs, des artisans… Tous Français et surtout tous reconnus pour leur savoir-faire unique. New York, ville en plein essor avec ses nouveaux quartiers, compte environ 80 000 Français. La « French touch » du luxe et de la cuisine se concentre dans le quartier d’East End. Restaurants et boulangeries-pâtisseries tenus par nos compatriotes pullulent sur la Cinquième Avenue. New York, ville aux 31 000 restaurants, compte 155 « tables » françaises dont 18 inscrites au guide Michelin. Des classiques, des modernes, et des inclassables. Alors qui sont ces Frenchies qui nourrissent New York ? Rencontres gourmandes avec ceux qui font rayonner la gastronomie française de l’autre côté de l’Atlantique.