Les secrets des chefs

Chef Alexandre Mazzia, l'homme derrière ses 3 étoiles

Diffusé le 23/04/2025

En quelques années, Alexandre Mazzia s'est imposé comme l'un des chefs français les plus créatifs au monde. Auréolé de 3 étoiles au guide Michelin depuis 2021, il bouscule les codes de la gastronomie. S'attabler chez Alexandre Mazzia, c'est embarquer pour un voyage gustatif à travers le monde des épices et de la torréfaction. S'attabler chez lui, c'est d'abord tenter de comprendre son univers, fruit d'une enfance à Pointe Noire au Congo et de ses multiples voyages en tant que chef privé pour l'un des plus grands armateurs de la planète. Ses escales dans ces différents pays lui ont fait découvrir la richesse de la cuisine internationale. Désormais, il les restitue dans son menu avec pas moins de 45 goûts différents. Depuis peu, le chef a lancé l'AM Académie, hommage à ses années de basketteur. Il encadre des jeunes plusieurs fois par an pour tisser du lien social avec le basket comme porte d'entrée. Au menu de son programme : du bien manger, de l'éducation à la nutrition et aux valeurs humaines. Ce lien avec les différents publics, c'est ce qui l'a poussé à ouvrir un food truck, plus accessible que sa table triplement étoilée mais tout aussi surprenant par les goûts et les choix qui y sont faits. "L'important, ce n'est pas la destination mais le voyage", c'est ainsi qu'Alexandre Mazzia signe ses menus, car c'est comme cela qu'il conçoit la vie.