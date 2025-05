Les secrets des chefs Chef cuisinier : une étoile pour une nouvelle vie

Diffusé le 21/05/2025

Ils en ont rêvé toute leur vie et ont travaillé dur pour en arriver là. Ces jeunes chefs ont enfin obtenu leur première étoile au Michelin. Une véritable consécration professionnelle qui les fait basculer dans une autre dimension. Désormais, ils font partie des stars du milieu gastronomique mais pas question de laisser retomber la pression s’ils veulent conserver ce précieux sésame. En pression, Mallory Gabsi, s’y connait un peu, lui qui a été demi-finaliste de Top Chef en 2020. Mais la première étoile reçue en 2023 pour son établissement parisien change clairement la donne ! Il est sollicité par tout le monde, à l’image de Yannick Alléno qui lui a demandé de concocter un plat à quatre mains pour son restaurant. Jordan Yuste, lui, est tombé des nues quand on lui a appris qu’il venait de recevoir la prestigieuse distinction du guide Michelin. Dans son petit établissement de Sète, il était bien loin de la quête des étoiles mais maintenant qu’il en a une, il va tout faire pour lui faire honneur. Christelle et Rodolphe, eux, ont voué leur vie à l’obtention de cette étoile. Ce couple de restaurateurs auvergnat a attendu 18 ans avant de se la voir attribuer. En 2021, ils atteignent le graal culinaire mais n’ont pas le temps d’en profiter : trois mois plus tard, l’incendie de leur établissement fait virer le rêve au cauchemar. Des palaces parisiens, aux étangs sauvages de Camargue en passant par l’auberge familiale de l’Allier, portrait de ces chefs qui découvrent les splendeurs et les misères de la vie d’un étoilé.