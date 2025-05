Les secrets des chefs Chefs : la cuisine de génération en génération

Diffusé le 14/05/2025

Ils ont en commun la passion de la cuisine, du savoir-faire et des bons produits. Leurs tables sont connues de la France entière ou de leur région. Mais quand il s'agit de passer le flambeau, comment cela se passe derrière les fourneaux ? Suivez de grands chefs qui passent le relais. Chez les Marin, près du lac du Bourget, Valentin est désormais seul aux commandes du restaurant Lamartine, 1 étoile, créé par son père Pierre. Mais le père n'est jamais très loin et la mère s'occupe toujours de la décoration. On ne lâche pas comme ça une affaire hissée aux étoiles Michelin en 1989. Et si Valentin se lançait dans la course pour une 2e étoile ? Il y a 50 ans, Bernard Loiseau reprenait son relais château pour le hisser au niveau 3 étoiles. Depuis sa mort, son épouse Dominique et ses filles Blanche et Bérengère sont les gardiennes du temple. Elles poursuivent l'héritage avec passion. Comment renouveler l'histoire de ce relais château tout en garantissant son authenticité. À l'occasion des 50 ans, Blanche a retrouvé un menu 100 % végétal qui sera pour la première fois remis à la carte. Enfin, suivez la transmission du restaurant la Bouitte, tenu par les Meilleur ! C'est le nom de famille de René, 75 ans, et son fils Maxime, 48 ans. L'an passé, ce fut un choc : la perte de leur 3e étoile. Depuis, René s'est remis en question et Maxime a pris le lead pour la reconquête de la 3e étoile. Maxime voit encore plus loin : ses enfant sont déjà en cuisine. Une transmission en marche sur trois générations.