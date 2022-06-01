Les secrets des chefs Futurs chefs : ils ont des étoiles plein la tête

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Diffusé le 07/05/2026

C’est un restaurant étoilé pas comme les autres. À Saisons, près de Lyon, la brigade change toutes les cinq semaines. L’exploit est d’autant plus impressionnant : maintenir le niveau d’exigence d’une table étoilée malgré l’arrivée constante de nouveaux chefs. Car derrière les fourneaux, ce ne sont pas des professionnels installés depuis des années, mais des étudiants de l’Institut Lyfe, l’ancienne école Bocuse. Pendant quelques semaines, ces futurs chefs prennent les commandes du restaurant : création des menus, organisation de la cuisine, gestion du service.