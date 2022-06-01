Les secrets des chefs La Coupole : toujours aussi mythique

Chargement

La Coupole, boulevard du Montparnasse, reste l’une des grandes mythiques brasseries parisiennes, toujours pleine, vibrante d’un public mêlé et habitée par les souvenirs de Picasso, Hemingway ou Gainsbourg. Avec sa vaste terrasse, sa salle Art déco de 400 couverts et son Dancing, on y mange, boit et danse du matin jusqu’à la nuit. Fruits de mer, bulles, bar d’écailleur et bar américain cohabitent, tandis que serveurs et danseuses se croisent dans un décor unique. Vous allez découvrir ceux qui font vivre cette institution : Christophe, chef de rang depuis 25 ans, déjà sur le pont à 7 h pour installer la terrasse avant d’affronter l’adrénaline du service du soir ; les membres de la direction, qui dégustent et sélectionnent les plats de la nouvelle carte et gèrent une véritable « machine » entre équipes, stocks et flux de clients ; et les artistes du Dancing, un espace souterrain de 180 places assises et 250 debout, où enfants, ados et adultes se succèdent entre cabaret, stand-up et magie jusqu’à 2 h du matin. À travers habitués et clients iconiques, voici une plongée dans une Coupole vivante, héritière des années folles, où se mêlent rire, danse et gourmandise.