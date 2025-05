Les secrets des chefs La sauce la plus secrète du monde

Ils s’appellent l’Entrecôte ou encore le Relais de l’Entrecôte. Vous avez sans doute déjà entendu parlé de ces établissements à la formule unique : une pièce de viande accompagnée d’une sauce savoureuse et de frites croustillantes. Une dizaine ont ouvert en France et tous sont calqués sur le modèle d’un établissement mythique créé en 1959 à Paris. Le secret de la réussite : une sauce inimitable dont les descendants du fondateur gardent aujourd’hui encore jalousement le secret… et le sens de la famille. C’est que derrière cette réussite on trouve une famille du Sud-Ouest bien particulière.