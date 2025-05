Les secrets des chefs Le Grand Mazarin : la renaissance

Diffusé le 28/05/2025

La famille Pariente investit Paris avec l’ouverture du prestigieux hôtel 5 étoiles : Le Grand Mazarin. Au cœur de ce défi titanesque, rien n’est laissé au hasard. Pour viser l'excellence que demande l'univers du luxe, tout se cache dans les moindres détails. Entre les travaux immenses et les premiers pas des employés, en passant par l'implication de la famille Pariente, embarquez dans une aventure 5 étoiles. Raphaël Lefebvre, 32 ans, directeur de l’hébergement du Grand Mazarin, met au service de la famille Pariente ses 10 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe à travers le monde. À ses côtés, Quentin, 25 ans, ancien du Crillon, est aujourd’hui valet et se prépare pour l’ouverture. Lucas, nouveau dans la brigade du restaurant Boubalé, vit sa première expérience dans l’univers du luxe. L’artiste franco-espagnole Sophia Pega réalise une fresque murale après avoir peint les vitres du jardin d’hiver. L’Atelier Gohard, avec Jeanne, signe les plafonds du restaurant et du bar, du croquis aux finitions. Les sœurs Leslie et Kimberley Pariente dirigent le projet, épaulées chaque jour par leur père Patrick, présent sur le chantier.