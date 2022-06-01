Les secrets des chefs Les Deux Magots : au cœur d’une institution

Diffusé le 11/03/2026

Au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, après deux mois de travaux, l’institution parisienne dont la réputation n’est plus à faire vient de rouvrir ses portes ! Depuis près d’un siècle et demi, Les Deux Magots font rêver plus d’un million de clients chaque année (pour un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d’euros). Chaque jour, 800 couverts sont servis par une centaine d’employés au service irréprochable ! Un savoir-faire qui a fait la renommée de l’établissement et attire aussi bien une clientèle étrangère que française ! Car venir déjeuner ou dîner aux Deux Magots c’est un peu goûter à l’histoire de Paris… Travaux, nouvelle carte… Comment la célèbre institution continue-t- elle de séduire ? Prix littéraire, défilé de mode, concerts, photographies… L’enseigne innove et teste de nouveaux concepts. Quelle est la clé de son succès ? Immersion dans les coulisses d’une institution française.