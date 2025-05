Les secrets des chefs L’excellence française à New York

Nous vous emmenons à New York, dans les coulisses du meilleur restaurant du monde, avec à sa tête un chef français d’exception, Éric Ripert. Son établissement de Manhattan, le Bernardin, a été couronné en 2023 par le célèbre classement « La Liste », ex aequo avec le restaurant parisien du chef Guy Savoy et un autre établissement situé à Stockholm. Ce palmarès tient compte à la fois des notes des guides culinaires, des articles de presse et des avis des clients. Pour cela, le Bernardin ne manque pas d’arguments. Il a reçu trois étoiles au guide Michelin, et quatre dans la prestigieuse notation du New York Times, la note maximale. La cuisine d’Éric Ripert, exclusivement centrée sur le poisson, est aussi unanimement saluée outre-Atlantique où ce chef est une star.