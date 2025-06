Les secrets des chefs Luxe à la française au cœur de Madrid

Diffusé le 11/06/2025

Faire voyager le luxe à la française : c’est l’ambition du Brach, un hôtel 5 étoiles aussi chic que chaleureux, qui vient d’ouvrir ses portes sur la Gran Vía, les Champs-Élysées de Madrid. En plus de ses chambres et suites, il propose un restaurant, une pâtisserie et un spa somptueux, le tout imaginé par le célèbre designer Philippe Starck. Derrière ce projet, Emmanuel Sauvage, 47 ans. Il a démarré il y a trente ans comme réceptionniste. Aujourd’hui, il dirige cinq établissements prestigieux à Paris, Venise et désormais Madrid. Nous l’avons suivi, avec ses équipes, en coulisses jusqu’à l’inauguration. Quand l’hôtellerie de luxe à la française part à la conquête de l’Espagne.