Les secrets des chefs Saint-Sébastien : le royaume des étoilés

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Diffusé le 07/05/2026

À seulement trente minutes de la frontière française, Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol, attire chaque week-end des familles françaises venues se régaler… sans se ruiner ! Car ici, dans les bars à pintxos, les tapas basques se dégustent dès deux euros pièce. Une gastronomie conviviale, festive, ancrée dans le terroir, où même les enfants trouvent leur bonheur. Mais derrière ces petites bouchées populaires, un autre visage se dessine : celui de la haute gastronomie. Avec dix-huit étoiles Michelin, Saint-Sébastien est l’une des villes les plus étoilées au monde. Et une véritable pépinière de talents. Parmi les figures emblématiques : Elena Arzak, à la tête du restaurant familial triplement étoilé. Héritière d’un savoir-faire transmis par son père, elle sublime les produits locaux, comme la kokotxa, joyau culinaire basque. Nous plongerons aussi dans les coulisses du prestigieux Basque Culinary Center, où de jeunes Français, comme Abraham, investissent 12 000 euros pour décrocher leur rêve : devenir chef étoilé. Leur défi du jour ? Séduire Elena avec un menu digne des plus grands. Entre pintxos à petit prix, produits d’exception, cidre de glace raffiné et traditions vivantes comme les Txokos, clubs culinaires où l’on cuisine entre amis, Saint-Sébastien incarne une passion culinaire unique au monde.