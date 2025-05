Les secrets des chefs Un petit bouillon chez les Ch'tits

Ils font leur grand retour ces dernières années. Les petits bouillons parisiens ont connu leur heure de gloire dans les années folles (1920 à 1929). Mais avec l’inflation ils ont plus que jamais le vent en poupe. Créés à l’origine pour nourrir les ouvriers des halles, ces établissements ont la particularité de proposer une cuisine maison peu onéreuse basée sur les grands classiques de la gastronomie française. On peut ainsi y déguster un repas complet pour moins de quinze euros par personne. Une formule anti-crise qui, après avoir conquis la capitale, s’étend désormais vers la province. Nous avons suivi durant plusieurs mois la naissance à Lille du Petit Bouillon Alcide, le premier dans la capitale du Nord. Benjamin et Christopher, deux restaurateurs parisiens, ont y racheté la plus ancienne brasserie de la ville. Ils y ont mis en place les codes du bouillon. Une décoration authentique et des menus bon marché obtenus en optimisant leurs approvisionnements en produits frais.