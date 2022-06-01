Les secrets des chefs Un village au sommet de la gastronomie

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Diffusé le 20/05/2026

Un village bourguignon s’est transformé en capitale de la gastronomie française le temps d’un week-end. Charolles, en Saône-et-Loire, 3 000 habitants, accueille chaque année un festival culinaire, les « Rendez-vous gourmands ». Sous l’impulsion du chef étoilé et « enfant du pays », Frédéric Doucet, c’est devenu une étape incontournable pour des milliers d’amateurs de bonne chère. Plusieurs chefs étoilés et des producteurs des meilleurs produits du terroir offrent une folle semaine à de très nombreux gourmets. Immersion culinaire dans un village… au sommet de la gastronomie française.