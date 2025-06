Les secrets des chefs Une institution française à New York

C’est un emblème du chic à la française qui s’est installé à New York : le Fouquet’s a ouvert ses portes à Manhattan en 2022. Cet hôtel 5 étoiles comporte 97 chambres et suites, une piscine et une brasserie reprenant la carte et les codes de la mythique adresse des Champs Elysées. Un projet qui aura mis plusieurs années à aboutir grâce à l’opiniâtreté d’un riche américain francophile. Joshua Caspi, 43 ans, a investi des centaines de millions de dollars afin que la marque française puisse s’installer en plein cœur de Tribeca, l’un des quartiers les plus branchés de New York. L’hôtel n’aura ensuite pas mis longtemps à attirer quelques célébrités locales dans ses suites somptueuses.