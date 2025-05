Les secrets des chefs Yoann Conte, le chef de l'année

Diffusé le 02/04/2025

Élu cuisinier de l’année 2024 par le prestigieux guide Gault et Millau, Yoann Conte, 50 ans, est un chef atypique. Originaire de Bretagne, il est installé aujourd’hui sur les rives du lac d’Annecy (Haute-Savoie) où il concocte une cuisine qui fait la part belle aux produits locaux et de saison. Sa capacité à sublimer les ingrédients lui vaut aujourd’hui d’afficher deux étoiles au guide Michelin. Une inventivité qu’il doit en partie à son maître, le mythique Marc Veyrat, chez qui il a été formé et dont il a repris l’établissement il y a quelques années pour y ouvrir son hôtel-restaurant baptisé aujourd’hui « La Maison Bleue ».