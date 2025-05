Les secrets des fratés S1 E11

Lire la vidéo

Diffusé le 22/10/2023

Retour sur le couple emblématique des deux premières saisons, Antonin et Stéphanie. Aux côtés de Maeva, Julien et Paga nous livrent les détails inédits et les coulisses tumultueuses de leur histoire d'amour.