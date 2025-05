Les secrets du château Les secrets du château

Lire la vidéo

Diffusé le 27/10/2019

Lors de la fête annuelle au château de la Rochefoucauld près d'Angoulême, un crime sanglant est commis. La victime est Cédric De Breuil, entrepreneur et époux de la comtesse Louise de Camaran. Une femme qu'Alex Meurisse, le commandant chargé de l'enquête, connait très bien pour avoir vécu une histoire d’amour avec elle vingt ans plus tôt. À l'époque, les parents de Louise ne voyaient pas d'un très bon œil cette relation entre leur fille et le fils de l'intendant de leur domaine. Épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, Alex revient sur les lieux de son enfance et ne peut cacher son émotion lorsqu'il retrouve Louise...