Les sirènes de Mako Le trident

Zac veut découvrir pourquoi il est devenu triton et décide de se rendre à Mako. Contre l'avis de Nixie et de Sirena, Lyla décide de l'accompagner et trouve le moyen d'ouvrir la grotte, mais les choses ne se passent pas comme prévu…