Les sisters La grande lessive

Diffusé le 17/07/2017

Tout ce qui sent mauvais dans la maison doit être lavé, décide Maman. Puduk, le doudou de Marine, le t-shirt dédicacé de Wendy et celui de Papa aussi. Mais le lavage risque de les abîmer et leur enlever toutes leurs bonnes odeurs ! Les Sisters et ...