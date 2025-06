Les sisters Famille de talents

Diffusé le 09/02/2025

Après avoir remarqué que la mère de Rachel est aussi désagréable que sa fille, les sisters essayent de montrer les qualités qu’elles ont hérité de leurs parents. Au départ complices et amusées, elles finissent par s’affronter sur le mode « tu as les défauts des parents »… Ceux-ci les surprennent et, vexés, les mettent au défi de prouver qu’elles ont des qualités qui feront plaisir à toute la famille !