Les sisters Les power sisters

Diffusé le 05/01/2025

Marine et ses copines espionnent Wendy et Maxence au parc, quand soudain, Maxence se lève en criant « Buuuuut ! ». Il regardait un match de foot pendant que Wendy était en mode « in love » ? Mais c’est que Pom-les-Bains est en finale ! Wendy craque et pense que son Maxou aime plus que le foot qu’elle mais Marine rapplique pour sa sister en détresse !