Les sisters Les sistonautes

Diffusé le 03/11/2024

Les sisters apprennent qu’un concours est lancé pour participer à un voyage spatial et décident de s’entrainer comme des vrais costonautes ! Mais lorsque Wendy apprend qu’il n’y a qu’une seule place à gagner, elle se garde de le dire à sa sœur et fait tout pour la décourager. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Marine l’a grillée et décide, elle aussi, de pourrir l’entrainement de sa grande sister en secret.