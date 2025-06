Les sisters Ma sister olympique

Lire la vidéo

Diffusé le 09/02/2025

Ce matin, Marine fait de l’enlucinage : sa sister d’amour a décidé de suivre un petit programme sportif avec Coach Maxou, pour être la plus belle sur la plage cet été ! À eux deux, ils forment la Team Olympique et enchaînent les séries de gainages et autres brûle-graisses ! Le problème, c’est que, avec son programme de championne, Wendy n’a même plus le temps pour jouer avec sa petite pestouille…