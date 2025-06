Les sisters Merci crampon ! / Le namoureux à la maison

Diffusé le 16/03/2025

Wendy laisse tomber Marine pour aller retrouver Maxence, et révèle au passage à sa petite sister que c'est grâce à elle s'ils se sont rencontrés. Histoire de dégluer les amoureux trop tout le temps collés, Marine va s'employer à les faire se dérencontrer... Et pour ça, proposer à Wendy toutes les activités trop géniales qu’elle ne fait plus depuis qu’elle est en couple.