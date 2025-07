Les sœurs Kardashian à Miami S3 E12 - Bébés, mensonges et alibi (2/2)

Lire la vidéo

Khloé et Kourtney Kardashian embarquent pour la Floride ! Mais attention, les sœurs de Kim ne sont pas là pour chômer : entre l'ouverture d'une boutique de leur marque DASH et l’émission de radio de Khloé, elles vont avoir de quoi faire. Dérapages plus ou moins contrôlés, rivalités familiales et scandales en tous genres : l'escapade de la famille Kardashian à Miami vous réserve bien des surprises...