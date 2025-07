Les sœurs Kardashian à New York S2 E6 - Les 400 coups de Kris et Scott

Kim, Kourtney et son fils Mason partent pour un séjour dans le Connecticut. Pendant leur absence, Kris et Scott s'envolent pour une fête privée à Toronto, ce qui va remettre en cause la confiance de Kim envers son mari.