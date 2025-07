Les sœurs Kardashian à New York S2 E7 - Kim à Dubaï

Lire la vidéo

Kim s'envole pour Dubaï avec sa mère et réalise qu'elle se sent bien loin de Kris. De retour à New York, Kourtney et Khloé font une blague à Kris, qui ne va pas du tout l'amuser…