Les traîtres Épisode 4

Lire la vidéo

Diffusé le 24/08/2022

C’est dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience qu’elles n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des « traîtres », les autres seront des « loyaux ». Jour et nuit, les « traîtres » devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les « loyaux » et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi... Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu et un gain exceptionnel au profit de l’association de leur choix : 50 lingots d’argent ! Les « traîtres » parviendront-ils à cacher leur identité jusqu’au bout ? Arriveront-ils à éliminer les « loyaux » avant qu’ils ne les démasquent ? Qui remportera ce jeu : les « traîtres » ou les « loyaux » ?